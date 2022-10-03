Анкара, , 07:51 — REGNUM Увеличение темпов поставок каспийского газа на рынки Европы ожидается на фоне энергетического кризиса. Такой прогноз сделал 3 октября, заявил журналист Эрдал Танас Карагель в статье для турецкой газеты Yeni Şafak.

Южный газовый коридор Bp.com

Как указал Карагель, трубопроводы TANAP и TAP, образующие Южный газовый коридор, обеспечат энергетическую безопасность Турции на фоне общего кризиса, и это поспособствует укреплению международных взаимоотношений.

Журналист поясняет, что альтернативные линии поставок топлива на сегодняшний день приобретают большое значение для стран ЕС. Более того, по мнению Карагеля, Анкара, взяв на себя роль посредника, может в дальнейшем претендовать на роль энергетического центра Европы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Азербайджана начали консультации с партнерами по расширению Южного газового коридора.

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