Пермь, , 07:47 — REGNUM Испанская проектировочная и строительная компания Amusement Logic подала в Арбитражный суд Пермского края иск с требованием взыскать с ООО «РЖДСтрой» — 65,37 тыс. евро. Информация об этом опубликована на сайте судебной инстанции.

Деньги Publicdomainpictures.net

Исковое заявление оставлено без движения. Причиной названа подача иска с нарушением требований. На устранение недостатков истцу дали время — до 11 октября.

Напомним, ООО «РЖДСтрой» является генподрядчиком строительства нового зоопарка в Перми. В 2018 году с испанской компанией был заключён договор на разработку концепции художественного оформления объектов экспозиции и интерьеров зон первой очереди строительства зоопарка.

Добавим, строительства нового зоопарка началось в 2017 году. Сдать объект планировать в 2019 году. Однако строительство затянулось. Переезд животных из старого зоопарка в новый запланирован в 2023 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый зоопарк в Перми станет краевой собственностью