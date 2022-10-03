Пермь, 3 октября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Испанская проектировочная и строительная компания Amusement Logic подала в Арбитражный суд Пермского края иск с требованием взыскать с ООО «РЖДСтрой» — 65,37 тыс. евро. Информация об этом опубликована на сайте судебной инстанции.

Publicdomainpictures.net Деньги

Исковое заявление оставлено без движения. Причиной названа подача иска с нарушением требований. На устранение недостатков истцу дали время — до 11 октября.

Напомним, ООО «РЖДСтрой» является генподрядчиком строительства нового зоопарка в Перми. В 2018 году с испанской компанией был заключён договор на разработку концепции художественного оформления объектов экспозиции и интерьеров зон первой очереди строительства зоопарка.

Добавим, строительства нового зоопарка началось в 2017 году. Сдать объект планировать в 2019 году. Однако строительство затянулось. Переезд животных из старого зоопарка в новый запланирован в 2023 году.