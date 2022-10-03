Улан-Удэ, , 07:47 — REGNUM Специалисты Территориального центра медицины катастроф, Кяхтинского филиала Байкальского базового медицинского колледжа, а также Республиканского базового медицинского колледжа обучают мобилизованных основам тактической медицины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Медики обучают мобилизованных основам тактической медицины. Бурятия Правительство Бурятии

Медики находятся на полигоне вместе с военнослужащими, работая в условиях, приближённых к боевым.

«Они показывают как оказывать первую медицинскую помощь не только специальными индивидуальными и групповыми средствами медицинской защиты, но и с использованием подручных средств, если аптечка окажется недоступна», — отметили в правительстве.

Кроме того, медики вместе с мобилизованными отрабатывают способы эвакуации из зоны активных боевых действий.

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