Якутск, , 07:41 — REGNUM Координационный центр Якутии по вопросам мобилизации получил 209 обращений. Домой вернулись более 300 жителей республики, мобилизованных по ошибке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 октября в оперативном штабе региона.

Отправление для подготовки в десантные подразделения в рамках частичной мобилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

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Из 209 заявлений 63 отправлено в психологическую службу. Центр занимается также сбором дополнительной экипировки. Спальники и обмундирование уже направили в Приморский и Хабаровский края. В регионы Дальнего Востока для проверки условий, в которых находятся военнослужащие, направлены представители общественной палаты республики.

«В военкоматах открылись врачебные комиссии, которые ведут первичный медосмотр призванных», — также отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в аптечки для военнослужащих кладут письма школьников со словами поддержки. Послания передают в пункт приёма помощи мобилизованным.