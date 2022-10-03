Пермь, , 07:32 — REGNUM В Пермском крае завершилось расследование уголовного дела о незаконной рубке деревьев на 60 млн рублей. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Рубка деревьев Hdimagelib.com

Фигурантами дела стали трое пермяков: 57-летний житель Лысьвы, 63-летний лесничий из Горнозаводского района и 51-летний индивидуальный предприниматель из Лысьвенского городского округа. По данным полиции, они уничтожили около 3 тыс. деревьев.

По версии следствия, лесничий подписывал заявления в лесничество о заготовке древесины для собственных нужд. Мужчина оформлял от имени заявителей необходимые документы и после получения соответствующих разрешений наемные рабочие осуществляли незаконную рубку леса. Уголовное дело направят в суд.