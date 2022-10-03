Кабул, , 07:28 — REGNUM До 43 человек возросло число погибших в результате взрыва в образовательном учреждении в западной части Кабула. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA) в своём Twitter.

Кабул. Афганистан (сс) Joe Burger

По последним данным, в результате взрыва погибли 43 человека, пострадали 83 человека. Отмечается, что число жертв, вероятнее всего, будет расти.

Напомним, теракт произошёл в образовательном учреждении, расположенном в районе Дашт-и-Барчи в западной части столицы Афганистана. Взрыв прозвучал во время экзаменов, жертвами теракта стали в основном девочки и молодые девушки, учащиеся школы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 35 погибших и 82 пострадавших в результате подрыва школы в Кабуле.

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