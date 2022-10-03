Пермь, , 07:22 — REGNUM Имущество ПАО АКБ «Проинвестбанк», который признан банкротом, выставлено на продажу, сообщают СМИ.

Деньги © ИА REGNUM

Заявлен 21 лот. Общая начальная цена составляет 118,6 млн рублей. Тоги назначены на 16 ноября. Продают право требования банка к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые брали кредиты в финансовом учреждении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, у пермского АКБ «Проинвестбанк» весной 2021 отозвали лицензию на осуществление банковских операций. Впоследствии банк признали банкротом и ввели процедуру принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на «Агентство по страхованию вкладов».

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