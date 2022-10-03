Пермь, 3 октября, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Имущество ПАО АКБ «Проинвестбанк», который признан банкротом, выставлено на продажу, сообщают СМИ.

ИА REGNUM Деньги

Заявлен 21 лот. Общая начальная цена составляет 118,6 млн рублей. Тоги назначены на 16 ноября. Продают право требования банка к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые брали кредиты в финансовом учреждении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, у пермского АКБ «Проинвестбанк» весной 2021 отозвали лицензию на осуществление банковских операций. Впоследствии банк признали банкротом и ввели процедуру принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на «Агентство по страхованию вкладов».