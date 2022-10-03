Пекин, , 07:22 — REGNUM Китай начал набор четвертого поколения космонавтов, в том числе впервые в истории в Гонконге и Макао, сообщило Китайское агентство пилотируемых космических полетов, передает 2 октября газета China Daily.

Китайские космонавты совершили перемещение из космического корабля «Шэньчжоу-12» в орбитальный базовый модуль Тяньхэ Russian.news.cn

Агентство сообщило, что эксперты выберут от 12 до 14 кандидатов для нового поколения космонавтов. Среди них семь-восемь будут пилотами космических аппаратов, три-четыре — инженерами и двое — специалистами по полезной нагрузке.

Пилоты будут выбраны из числа авиаторов, которые сейчас служат в Народно-освободительной армии. Инженеры космических полетов будут отобраны из числа исследователей и техников аэрокосмической или смежных отраслей промышленности. Специалисты по полезной нагрузке будут отобраны из числа ученых, работающих в области космической науки и техники.

Процессы набора и отбора планируется завершить в течение 18 месяцев, сообщило агентство, отметив, что должности специалистов по полезной нагрузке открыты для лиц из специальных административных районов Гонконг и Макао. По мере того, как строительство китайской космической станции постепенно разворачивается, стране будут нужны свежие таланты для осуществления амбициозного начинания.

В настоящее время в Центре подготовки космонавтов Китая в Пекине проходит подготовку третья группа из 18 новых космонавтов － 17 мужчин и одной женщины － поделенная на три группы: семь пилотов космических кораблей, еще семь инженеров по космическим полетам и последние четыре специалиста по полезной нагрузке. Они проходят систематическую подготовку, прежде чем получить сертификат для космических полетов.

Отбор в команду третьего поколения начался в мае 2018 года и завершился в сентябре 2020 года, включив в себя три раунда тестов. В нем приняли участие около 2500 претендентов.

До третьей группы в Китае был 21 космонавт из двух поколений. Среди них 14 приняли участие в девяти летных миссиях, включая новейшую «Шэньчжоу-14». Несколько представителей первого поколения, которые за время службы не участвовали ни в каких космических полетах, уже вышли на пенсию.