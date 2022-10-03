Красноярск, 3 октября, 2022, 07:22 — ИА Регнум. С начала 2022 года жертвами интернет-мошенников стали 5684 жителя Красноярского края (+146 за последнюю неделю). Об этом ИА REGNUM сообщили в краевой прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

По данным канала «Право знать», причинённый ущерб составил 1 026 056 627 рублей. В том числе за последнюю неделю жители края потеряли 24 523 416 рублей.

В прокуратуре просят граждан быть внимательнее, чтобы не стать жертвами кибермошенников.

Добавим, жительнице Железнодорожного района Красноярска позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и сообщил, что для сохранения денег их необходимо перевести на безопасный счёт. Женщина поверила «банкиру». Она перевела на лицевой счёт мошенника 2,6 млн рублей. Злоумышленник распорядился деньгами по своему усмотрению.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Медногорске Оренбургской области мошенники обманули доверчивого пенсионера на более чем 2 млн рублей.

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