Муйский район, Бурятия, , 07:19 — REGNUM Следователи организовали проверку по факту гибели четырёх человек при пожаре в Муйском районе Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пожар Pixabay.com

Возгорание произошло рано утром 3 октября в квартире на втором этаже жилого дома в посёлке Северомуйск. В ходе тушения спасатели обнаружили тела четырёх человек — двух мужчин и двух женщин.

По предварительным данным, погибшие под утро распивали спиртные напитки. Один из них уснул с сигаретой, из-за чего произошёл пожар.

«Все люди, находившиеся внутри, погибли. Остальные жильцы дома не пострадали. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. В рамках проверки будут назначены пожарно-техническое и судебно-медицинские исследования», — отметили в ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Бурятии