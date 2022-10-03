Пекин, 3 октября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Активы под управлением китайских фондов публичного размещения достигли 27,29 трлн юаней (около $3,84 трлн) к концу августа, показали данные Ассоциации по управлению активами Китая, передает 2 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным ассоциации, отраслевого органа, контролируемого китайским регулятором ценных бумаг, этот показатель на 231,9 млрд юаней превысил показатель на конец июля. По данным ассоциации, по состоянию на конец августа 140 компаний по управлению фондами управляли в общей сложности 10 262 фондами публичного размещения.

В разбивке объем закрытых фондов достиг почти 3,25 трлн юаней, в то время как открытые фонды составляли около 24,04 трлн юаней, показали данные. По данным ассоциации, из 140 компаний по управлению фондами 45 финансируются из-за рубежа, в то время как 95 являются китайскими фирмами.