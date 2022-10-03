Пекин, , 07:15 — REGNUM Сектор финансового лизинга Китая продемонстрировал устойчивый рост в 2021 году, несмотря на потрясения, вызванные COVID-19, говорится в отчете Китайской банковской ассоциации, передает 2 октября агентство Синьхуа.

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Согласно отчету, по состоянию на конец 2021 года совокупные активы сектора финансового лизинга страны достигли 3,58 трлн юаней (около $504,24 млрд), что на 3,69% больше, чем год назад.

Продукты, связанные с экологичным развитием, в прошлом году быстро разевались. Данные показали, что недавно добавленный бизнес зеленого лизинга увеличился на 81,75% в годовом исчислении до 124,34 млрд юаней в 2021 году.

Согласно отчету, сектор также усилил поддержку реального сектора экономики, уделяя особое внимание стратегическим развивающимся секторам и секторам логистики.