Пекин, 3 октября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Объем финансовых облигаций, деноминированные в юанях, размещенные Экспортно-импортным банком Китая (China EximBank), превысил 10 трлн юаней (около $1,4 трлн), показали данные банка, передает 2 октября агентство Синьхуа.

Scmp.com Юань

Кредитор недавно выпустил три партии финансовых облигаций на общую сумму 20 млрд юаней на межбанковском рынке облигаций. С момента своего основания в 1994 году банк придавал большое значение развитию облигационного бизнеса, и в настоящее время годовой объем выпуска облигаций составляет 1,6 трлн юаней.

China EximBank — это финансируемый государством политический банк, который поддерживает внешнюю торговлю, инвестиции и международное экономическое сотрудничество Китая.