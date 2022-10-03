Челябинск, 3 октября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Челябинской области снова потеплело после недели заморозков. Об этом сообщают синоптики.

ИА REGNUM Погода

В течение недели в Челябинске по ночам столбик термометра будет на отметке порядка +5 градусов. А днём столбики термометров могут подниматься до +15 и выше.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе в Челябинской области похолодало до минусовых значений. Это произошло после аномальной сентябрьской жары.