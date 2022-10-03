Шанхай, Китай, , 07:09 — REGNUM Кредитный остаток в регионе дельты реки Янцзы на конец августа составил 55,14 трлн юаней ($7,89 трлн), увеличившись на 13,9% в годовом исчислении, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

На реке Янцзы

По данным Главного офиса Народного банка Китая в Шанхае, остаток по кредитам в китайских юанях на конец августа достиг 53,87 трлн юаней, увеличившись на 14,3% в годовом исчислении. Остаток кредитов в иностранной валюте на конец августа составил $183,9 млрд, что на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Остаток по депозитам в регионе на конец августа составил 67,21 трлн юаней, увеличившись на 13,3% в годовом исчислении. Шанхай и провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой находятся в пределах региона дельты реки Янцзы.