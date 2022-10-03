Женева, Швейцария, , 07:08 — REGNUM Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи со своим коллегой из Армении Араратом Мирзояном в Женеве предложил перенести заседание комиссии по делимитации на октябрь вместо ноября, как это планировалось ранее. Об этом 2 октября сообщается на сайте азербайджанского МИД.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе встречи заседания азербайджанская сторона, принимая во внимание недавнюю напряженность на неделимитировааной границе, предложила провести следующее заседание двусторонних комиссий по делимитации в октябре этого года вместо ноября, как было согласовано ранее», — уточняется в релизе.

Также указывается, что азербайджанская сторона отметила необходимость вывода вооружённых сил Армении с территории Азербайджана, как это предусмотрено трёхсторонними заявлениями, подписанными главами России, Армении и Азербайджана.

Кроме того, азербайджанская сторона напомнила о необходимости открытия транспортно-коммуникационных линий на основе предварительных соглашений, которые были достигнуты «в рамках трехсторонней комиссии под руководством заместителей премьер-министров, достижения прогресса в работе по делимитации».

Помимо этих тем, обсуждались вопросы, связанные с без вести пропавшими.

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