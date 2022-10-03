Пермь, 3 октября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов после скандального видео проверил условия размещения пермских резервистов. Власти признали, что проблема все же была. В настоящее время она разрешена. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«В учебном центре были сложности из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов. На сегодня все они уже решены. Нашим мужикам выдали форму, они спят в казармах, с питанием тоже всё нормально, привезли аптечки», — сказал глава региона.

Напомним, ранее в соцсети появилось видео, где мобилизованные из Березников в военный учебных центр в Еланях заявили, что из выгрузили из автобуса и бросили в поле. В полевых условиях им предстояло провести ночь, при этом резервистов не обеспечили кухней, теплой палаткой.

«По поводу ставших резонансными видео говорят, что усталость и эмоции взяли верх, в тот момент еще не перестроились. Сейчас у всех уже боевой настрой, осваиваются, знакомятся друг с другом. Договорились, что будут поддерживать связь и обращаться к нам, если возникнут вопросы», — отметил губернатор Прикамья.