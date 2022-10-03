Благовещенск, 3 октября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Проверка по факту убийства большого количества зайцев-беляков проводится в Якутии. Поводом для выяснений стало фото в соцсетях, на котором несколько мужчин стоят возле трупов животных, аккуратно разложенных в кучу. Установить личности браконьеров пытаются в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе ведомства.

Петр Кончаловский. Натюрморт. Два зайца. 1931

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«Начата проверка для установления места и лиц, добывших зайцев в большом количестве. В случае установления нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, будут приняты соответствующие меры», — отметили в минэкологии.

По нормативом допустима добыча не более 20 зайцев на одного охотника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области сотрудники охотуправления в ходе рейда обнаружили квадроцикл с людьми, а затем вышли на место, где обнаружили следы убийства изюбря. У мужчин также был манок для охоты на благородного оленя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.