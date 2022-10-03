На Урале благоустроят развязку Кольцовского тракта с Екатеринбургской КАД
Екатеринбург, 3 октября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Свердловской области благоустроят развязку Кольцовского тракта с Екатеринбургской кольцевой автодорогой. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дорожная развязка с новым участком дороги. Екатеринбург
Благоустройство 113 гектаров развязки обойдётся в 200 млн рублей. Деньги выделят из регионального бюджета.
Отмечается, что в наибольшей степени в благоустройстве нуждаются места внутри колец развязки. Сейчас эти территории заросли травой.