Екатеринбург, 3 октября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Свердловской области благоустроят развязку Кольцовского тракта с Екатеринбургской кольцевой автодорогой. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дорожная развязка с новым участком дороги. Екатеринбург

Благоустройство 113 гектаров развязки обойдётся в 200 млн рублей. Деньги выделят из регионального бюджета.

Отмечается, что в наибольшей степени в благоустройстве нуждаются места внутри колец развязки. Сейчас эти территории заросли травой.