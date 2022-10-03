Берлин, , 07:06 — REGNUM Постоянный представитель Германии в НАТО Рюдигер Кениг заявил, что альянс ни в коем случае не хочет активно участвовать в боевых действиях на территории бывш. УССР, так как в таком случае начнётся большая война, участниками которой станут нежелающих этого 30 стран, написало РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что НАТО не реагирует на призывы о помощи от главы киевского режима Владимира Зеленского, так как страна не является членом НАТО, а следовательно не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне.

Помощь, которую получают киевские террористы от западных союзников, как уточнил Кениг, необходимо расценивать, как действия отдельных стран, а не НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, вступление киевского режима в НАТО может занять несколько месяцев, а то и лет, пишет газета New York Times.