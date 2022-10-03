Постпред ФРГ в НАТО Кениг открестился от киевского режима и помощи ему
Берлин, 3 октября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Постоянный представитель Германии в НАТО Рюдигер Кениг заявил, что альянс ни в коем случае не хочет активно участвовать в боевых действиях на территории бывш. УССР, так как в таком случае начнётся большая война, участниками которой станут не желающие этого 30 стран, написало РИА Новости со ссылкой на Spiegel.
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Он отметил, что НАТО не реагирует на призывы о помощи от главы киевского режима Владимира Зеленского, так как страна не является членом НАТО, а следовательно, не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне.
Помощь, которую получают киевские террористы от западных союзников, как уточнил Кениг, необходимо расценивать как действия отдельных стран, а не НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, вступление киевского режима в НАТО может занять несколько месяцев, а то и лет, пишет газета New York Times.