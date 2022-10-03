Пекин, , 07:06 — REGNUM Продажи лотерейных билетов в Китае достигли 34,48 млрд юаней (около $4,86 млрд) в августе, увеличившись на 5,7% в годовом исчислении, показали данные Министерства финансов КНР, передает 3 октября агентство Синьхуа.

Лотерея (сс) jackmac34

Объем продаж лотерейных билетов в поддержку системы социального обеспечения в августе составил 12,67 млрд юаней, что на 10,7% больше, чем год назад. Продажи лотерейных билетов в поддержку спортивной индустрии выросли на 3,1% в годовом исчислении до 21,81 млрд юаней. Согласно данным, за первые восемь месяцев продажи лотерейных билетов в Китае составили 247,91 млрд юаней, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно правилам контроля за лотереями в Китае, средства, вырученные от продажи билетов, используются на административные расходы, проекты общественного благосостояния и для призовой фонд.