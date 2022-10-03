Сиань, Китай, 3 октября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Новая партия реликвий, включая тысячи бронзовых монет, была обнаружена на остатках монетного двора возрастом более 2000 лет, в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 2 октября агентство Синьхуа.

Археология

Помимо монет разного номинала и формы, было обнаружено более 100 зольных ям, руины трех домов, 11 печей, 18 колодцев и три плавильных и литейных цеха. Судя по их форме и структуре, все реликвии относятся ко времени правления династии Западная Хань (202 год до н. э. — 25 год н. э.).

По словам исследователя Института археологии Китайской академии общественных наук (CASS) Чжан Цзяньфэна, некоторые из них относились к недолговечному периоду правления Ван Мана между 9 и 23 годами н. э., также называемому династией Синь.

Чжан сказал, что монетный двор был двором национального уровня. Сиань когда-то был столицей династии Западная Хань, когда город назывался Чанъань. В декабре 2015 года археологи из Института археологии CASS и Сианьского института охраны культурных реликвий и археологии совместно приступили к раскопкам этого места.

Последний раунд раскопок начался в марте 2021 года. По словам Чжана, эти открытия имеют большое значение для изучения технологии чеканки монет и изменений в денежно-кредитной и экономической политике того времени.