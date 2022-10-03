Кемерово, 3 октября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Население Кузбасса примет активное участие в формировании добровольческих подразделений. В этом уверен ветеран Вооруженных сил России из Кемеровской области Владимир Ашиток.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Народ и армия в России всегда были едины. И Вооруженные силы всегда чувствовали поддержку мирного населения, населения нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Кузбасса в учебные центры 30 сентября отправилась четвёртая группа мобилизованных. По решению губернатора региона Сергея Цивилёва все мобилизованные по пути следования должны быть обеспечены горячем питанием и сухпайками.

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