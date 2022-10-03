Хабаровск, , 06:52 — REGNUM Уже второй дальневосточный военный комиссар отправлен в отставку за перегибы при частичной мобилизации. На этот раз должности лишился военком Хабаровского края.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Из нескольких тысяч мобилизованных в Хабаровском крае половину отправили домой, как не соответствующую критериям отбора. Все факты должны быть пресечены. Военком Юрий Лайко отстранён от занимаемой должности. Работа в рамках частичной мобилизации продолжается», — опубликовал 3 октября в своём телеграм-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

Глава края заверил, что житель Хабаровска, ранее мобилизованный отец-одиночка Виталий Даренко, уже дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске разбираются с историей мобилизованного мужчины, который один воспитывает ребёнка-инвалида.

Ранее отправили в отставку военного комиссара Колымы.