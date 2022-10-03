Екатеринбург, 3 октября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Свердловскую область вернулось тепло. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тёплая погода

Утром 3 октября в Екатеринбурге и окрестностях было +10 градусов. Прошёл небольшой дождь. В течение дня столбики термометров поднимутся до +18 градусов, сообщает Уральский гидрометцентр.

Отметим, 2 октября в регионе тоже было достаточно тепло. По данным синоптиков, тёплая погода сохранится до конца недели (7 октября).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25–26 сентября после бабьего лета в Свердловской области серьёзно похолодало. Сначала на регион обрушились ливни и порывистый ветер, а после выпал снег.