Пекин, , 06:49 — REGNUM Метеорологическое управление Китая выпустило синее предупреждение о волне холода, первой во второй половине 2022 года, прогнозируя большие перепады температуры и штормы в обширных регионах страны, сообщает 2 октября агентство Синьхуа.

Погода

По данным Национального метеорологического центра Китая, с 2 по 4 октября ожидается понижение температуры на 8-12 градусов по Цельсию на большей части центрального и восточного Китая. По данным центра, в некоторых частях провинциальных регионов, включая Внутреннюю Монголию, Хэйлунцзян, Цзилинь, Хэнань, Хубэй, Аньхой и Цзянсу, температура может упасть более чем на 18 градусов по Цельсию.

Ожидается, что штормы обрушатся на воды в Бохайском море, Желтом море, Восточно-Китайском море, бассейне реки Янцзы и районах к северу от него. Центр посоветовал общественности принять необходимые меры предосторожности против изменения температуры и предложил укрепить временные и высокие сооружения от сильных ветров.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее суровую погоду, за которой следуют оранжевый, желтый и синий.