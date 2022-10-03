Благовещенск, 3 октября, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В отношении сотрудника частной больницы в городе Тынде Амурской области возбудили уголовное дело после того, как он оформил фиктивный больничный лист. За свои «услуги» молодой врач получил несколько тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт, полис, больничный лист

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Фиктивный документ получил работодатель амурчанина, обратившегося к врачу. Ложные сведения также были внесены в систему Госуслуг. За каждый день подложного больничного пациент заплатил врачу по тысяче рублей.

«Молодой врач частного лечебного учреждения по предложению местного жителя оформил фиктивный больничный лист, с целью уклонения последнего от работы и возможности съездить в другой регион», — отметили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело о взяточничестве и служебном подлоге, обвинительное заключение по нему утверждено и будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Приамурье председателя профсоюза работников здравоохранения, ранее работавшего врачом, осудили за выдачу поддельной справки. Документ подтверждал участие девушки в добровольческой деятельности профсоюза.