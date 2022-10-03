Кемерово, , 06:45 — REGNUM Женщинам не нужно сейчас поддаваться панике. Нужно достойно проводить мобилизованных мужчин. Такое мнение высказала жена мобилизованного из Кемеровского муниципального округа Дарья Малеева.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«Когда пришла к нам повестка, муж отреагировал спокойно. Мы побеседовали на эту тему. Я у него спросила: «Что ты думаешь об этом?» Он говорит: «Надо, значит, надо! Я служил. У меня есть специальность. Нужно отдать долг Родине». Стараемся воспитывать детей с патриотизмом, любить свою страну. Надеюсь, что всё будет хорошо, — сказала она. — Хочу сказать женщинам, не нужно поддаваться панике, истерике, слезам. У сильных мужчин должны быть сильные женщины. Мы должны это принять, достойно проводить своих мужей и ждать вестей хороших. Артём подаёт очень хороший пример нашему сыну в этом плане, что он тоже будет когда-то служить и чтоб он не боялся, не паниковал. И всё будет хорошо».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по данным Минобороны России, подразделения, в состав которых входят мобилизованные и добровольцы, проходят подготовку на полигонах в тыловых районах проведения спецоперации.

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