Кемерово, 3 октября, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Женщинам не нужно сейчас поддаваться панике. Нужно достойно проводить мобилизованных мужчин. Такое мнение высказала жена мобилизованного из Кемеровского муниципального округа Дарья Малеева.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Когда пришла к нам повестка, муж отреагировал спокойно. Мы побеседовали на эту тему. Я у него спросила: «Что ты думаешь об этом?» Он говорит: «Надо, значит, надо! Я служил. У меня есть специальность. Нужно отдать долг Родине». Стараемся воспитывать детей с патриотизмом, любить свою страну. Надеюсь, что всё будет хорошо, — сказала она. — Хочу сказать женщинам, не нужно поддаваться панике, истерике, слезам. У сильных мужчин должны быть сильные женщины. Мы должны это принять, достойно проводить своих мужей и ждать вестей хороших. Артём подаёт очень хороший пример нашему сыну в этом плане, что он тоже будет когда-то служить и чтоб он не боялся, не паниковал. И всё будет хорошо».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по данным Минобороны России, подразделения, в состав которых входят мобилизованные и добровольцы, проходят подготовку на полигонах в тыловых районах проведения спецоперации.

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