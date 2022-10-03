Барнаул, , 06:38 — REGNUM Хотя вердикт по делу о крушении в 2014 году на территории б. УССР пассажирского лайнера Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии» ещё не вынесен, судя по ходу судебного процесса можно предположить, что Россия и пророссийские силы на Донбассе инициаторами процесса уже назначены виновными в крушении авиалайнера, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:

«В уголовном праве это называется «объективное вменение» — когда «виновный» в преступлении определён без веских и достаточных доказательств его вины. Ничего удивительного в этом нет — современный коллективный Запад априори готов обвинить Россию во всех смертных грехах без каких-либо внятных доказательств. Выход из этой ситуации один — продолжать гнуть свою линию, доказывать свою правоту как в судебных процессах, так и на политической арене и верить, что разум когда-нибудь победит и справедливость все-таки восторжествует».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что 17 ноября 2022 года суд в Нидерландах намерен вынести решение по делу о крушении в 2014 году на территории б. УССР пассажирского лайнера Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии», сообщил судья Хендрик Стейнхейс.

По его словам, судебный вердикт будет оглашаться против «всех четырех лиц», которых подозревают в причастности к инциденту: экс-главы ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), а также его подчиненных — Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

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