Саранск, , 06:42 — REGNUM Арбитраж Мордовии частично удовлетворил иск к ООО «ПСО «Казань», принадлежащему экс-депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину. По требованию государственного казённого учреждения «Управление капитального строительства Республики Мордовия» ответчика обязали устранить недостатки строительных работ, которые проводились при берегоукреплении русла реки Инсар у объекта «Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская». Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ответчику дали 30 дней с даты вступления решения в законную силу на устранение недостатков по контракту от июля 2016 года, а именно его обязали: по третьему участку (от Посопского моста в направлении моста по ул. А. Невского (0,33 км). Правый берег) выполнить перекладку брусчатки с устройством нового основания — 73 кв. м и устранить трещины в основании крепления ограждения (примыкание к пешеходному мосту) — 7 кв. м. Цена контракта, лежащего в основе спора, превысила 413 млн рублей.

Ответчик требования в полном объеме не признал, заявив, что имеет место «явный и эксплуатационный характер выявленных недостатков».

Суд с подобным аргументом не согласился и частично претензии истца признал обоснованными.

Напомним, дело слушалось с декабря 2021 года. Ответчик также выступает подрядчиком космодрома «Восточный» в Приамурье по многомиллиардному госконтракту.