Метеоролог рассказал, когда в Москве ожидается наступление золотой осени
Москва, 3 октября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Сухая и солнечная погода ожидается с 6 октября в Москве, с этого дня в городе начнётся красочный период золотой осени. Об этом рассказал 3 октября журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Метеоролог предупредил, что жителям Москвы уже не стоит ждать особенного тепла, несмотря на обилие солнца. Период бабьего лета уже прошёл, но зато горожане смогут любоваться буйством красок, которые в полную силу раскроются в период золотой осени.
Вильфанд отметил, что в последующие после 6 октября несколько дней солнца будет ещё больше, а осадков не ожидается. На юге России примерно в это же время начнётся бархатный сезон.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Вильфанда, в октябре в большинстве регионов России среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы.