Москва, 3 октября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Сухая и солнечная погода ожидается с 6 октября в Москве, с этого дня в городе начнётся красочный период золотой осени. Об этом рассказал 3 октября журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень в Екатерининском парке

Метеоролог предупредил, что жителям Москвы уже не стоит ждать особенного тепла, несмотря на обилие солнца. Период бабьего лета уже прошёл, но зато горожане смогут любоваться буйством красок, которые в полную силу раскроются в период золотой осени.

Вильфанд отметил, что в последующие после 6 октября несколько дней солнца будет ещё больше, а осадков не ожидается. На юге России примерно в это же время начнётся бархатный сезон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Вильфанда, в октябре в большинстве регионов России среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы.