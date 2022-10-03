Новосибирск, , 06:24 — REGNUM В Новосибирской области назначен министр природных ресурсов и экологии. Им стал мэр города Бердска Евгений Шестернин, сообщил 3 октября губернатор региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания.

Назначение ИА REGNUM

В областном правительстве уточнили, что исполнять обязанности мэра Бердска будет замглавы администрации по вопросам строительства и городского хозяйства Владимир Захаров.

Отметим, что до сегодняшнего дня обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области исполнял его заместитель — начальник управления контрольно-надзорной деятельностью Алексей Севастьянов. Как сообщало ИА REGNUM, министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко покинул свой пост в январе 2022 года.