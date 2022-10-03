Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Происходящее в экономике Европы экономист Филип Пилкингтон в статье для The Spectator сравнил с Великой депрессией 1929 года. Эксперт уверен, что вслед за европейской рухнет экономика США.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стали точкой невозврата. Если Европа не сможет экспортировать российский газ, цены на энергоносители резко взлетят, что отразится на потребителях.

«Поскольку Европа падает в яму, эта торговля упадет вместе с ней. Американская экономика, и без того слабая, вероятно, тоже упадет», — считает экономист.

Он отметил, что на фоне падения экономик Европы и США создаётся конкурирующий экономический блок, который сможет изолироваться и выстоять. Речь идёт о Бразилии, России, Индии, Китае, Южной Африке и Аргентине, а также Иране, Турции, Египте, Индонезии и Саудовской Аравии.

«Похоже, что цель состоит в том, чтобы эти экономики как можно больше отделились от Запада. Если они добьются успеха в этом — а похоже, что это возможно, — они могут избежать депрессии», — написал Филип Пилкингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, фунт стерлингов, древнейшая валюта Европы, 30 лет назад пережила крупнейшее падение, вновь обвалилась до минимума к доллару, рассказал агентству «Прайм» экономист Лазарь Бадалов.