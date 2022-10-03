Москва, 3 октября, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Мотивы стран Запада для уничтожения «Северных потоков» раскрыл госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелани Жоли. Соответствующее заявление сделала 3 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Российский дипломат приводит цитаты из речи Блинкена, где он открыто говорит о мотивах для уничтожения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и о целях, которых США хочет в итоге этой диверсии достичь.

«Мы значительно увеличили наше производство, а также сделали доступным для Европы СПГ (сжиженный природный газ). Теперь мы являемся ведущим поставщиком СПГ в Европу», — такую цитату из речи Блинкена приводит Захарова. Как указывает российский дипломат, в словах госсекретаря США просматривается неприкрытый мотив для уничтожения газопроводов.

Далее Блинкен говорит, что якобы таким образом США помогают компенсировать потери Европы в энергоносителях в связи с «агрессией России» против Киева. Однако Захарова возражает на это, что под давлением США киевские политики постоянно выдвигали российской стороне условия на грани шантажа по транзиту газа.

»… и, в конце концов, это также огромная возможность. Это потрясающая возможность раз и навсегда избавиться от зависимости от российской энергии и таким образом лишить Владимира Путина использования энергии как средства продвижения своих имперских замыслов. Это очень важно и открывает огромные стратегические возможности на ближайшие годы…» — такие слова Блинкена приводит Захарова, снабдив их комментарием: «Занавес».