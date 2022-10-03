Москва, 3 октября, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Минпромторгу России отказали во взыскании почти 1,5 млрд рублей с разработчика систем безопасности полётов воздушных судов и аэронавигации — АО «Бортовые аэронавигационные системы» (БАНС). Решение судьи Крикуновой истец ещё может обжаловать, на что отводится один месяц с даты его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«В удовлетворении иска отказать», — отмечается в результативной части вердикта о взыскании 1 495 480 800 рублей.

Напомним, дело было рассмотрено за 3,5 месяца.

БАНС в едином госреестре юрлиц фигурирует с 2011 года. По данным базы «Контур. Фокус», компания была исполнителем как минимум шести госконтрактов на общую сумму 276 млн рублей. Например, в 2018 году ею был заключен контракт на 495 млн рублей с Минпромторгом России. Срок исполнения — по декабрь 2020 года. В задачи исполнителя входила разработка и реализация организационно-технологических схем многоаспектного мониторинга и прогнозирования деятельности ОПК, включая вопросы перехода организаций ОПК на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в целях выбора обоснованных управленческих решений для достижения целей, поставленных Основами государственной политики в области развития оборонно-промышленного комплекса России на период до 2025 года и дальнейшую перспективу.