Муйский район, Бурятия, , 05:48 — REGNUM В Муйском районе Бурятии устанавливают обстоятельства пожара, унёсшего жизни четырёх человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пожар в Бурятии ГУ МЧС по Бурятии

В посёлке Северомуйск рано утром 3 октября произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. К моменту прибытия пожарных, в здании наблюдалось сильное задымление.

В результате огнём были повреждены две квартиры на общей площади 30 кв. метров. Из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек, ещё одного спасли по трёхколенной лестнице.

«В ходе пожара обнаружены тела четырёх погибших: двоих мужчин и двоих женщин. К тушению пожара привлекались 15 человек и 4 единицы техники ГПС республики», — отметили в управлении.

На месте в настоящее время работают дознаватели МЧС. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.