Москва, , 05:44 — REGNUM Нарушение закона в действиях журналистки и телеведущей Ксении Собчак обнаружила полиция. Об этом 3 октября сообщил журналистам представитель правоохранительным органов в городе Москве.

Собчак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что в деятельности Собчак обнаружено распространение ложной информации о государственной власти. Речь идёт об утверждении журналистки «про государственное финансирование бюджета».

Отмечается, что Собчак допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о клевете в отношении режиссёра Виталия Манского. Кинодеятель в интервью Собчак заявил, что на Московском международном кинофестивале, по словам Манского, «воруется 85% бюджета». Во время допроса Собчак пояснила, что готова сама ответить за размещение ложной информации, так как никаких администраторов ресурса, на котором вышел материал, нет, отсутствуют также редактор и режиссёр.

В действиях телеведущей полиция усмотрела состав преступления, предусмотренного статьёй о публичном распространении заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий. Материалы в отношении Собчак уже направлены в Следственное управление Следственного Комитета по Москве. В течение месяца следователи должны будут рассмотреть материалы и принять решение.

Напомним, уголовное дело о клевете на Манского возбудили по заявлению режиссера Никиты Михалкова. В настоящее время Манский объявлен в розыск МВД России.

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