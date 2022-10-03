Якутск, 3 октября, 2022, 05:45 — ИА Регнум. В Якутии в аптечки для военнослужащих кладут письма школьников со словами поддержки. Послания передают в пункт приёма помощи мобилизованным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 октября в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Волонтёры надеются, что письма от детей придадут военнослужащим сил, уверенности и решительности, а также будут символом веры в победу.

«Каждому солдату будет очень важно прочитать слова поддержки, где бы он ни был», — уверены волонтёры пункта приёма помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, единовременные выплаты предусмотрели для семей мобилизованных в Якутии. Они получат по 200 тыс. рублей.