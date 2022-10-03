Луганск, , 05:41 — REGNUM Мобилизованным не стоит ничего бояться. В период подготовки к специальной операции в защиту Донбасса им необходимо всё внимательно слушать и тренироваться. Об этом РИА Новости рассказал командир танковой роты.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что танк — это хорошая броня и противник боится танков.

Танки при выполнении боевых задач сменяют друг друга по мере расходования боекомплектов — таким образом создаётся «танковая карусель». В настоящее время рота отражает нападения террористов, не давая им продвинуться дальше границ ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, военкор Евгений Поддубный раскрыл подробности кто тренирует укронацистов и откуда киевский режим получает информацию.