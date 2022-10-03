Владивосток, 3 октября, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Во Владивостоке мобилизовали практически слепого мужчину.

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«Во Владивостоке признали годным к службе 42-летнего Ивана Павленко. Мужчина не видит левым глазом. Недавно он повредил правый глаз. Сказали: «Пусть не стрелком, но на войне пригодишься. От нервов у него началось обострение поврежденного правого глаза. Он может совсем потерять зрение», — цитирует в своём телеграм-канале супругу мобилизованного Светлану главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Отмечается, что повестку в военкомат ему не вручали вообще — Иван сам решил сходить в военкомат и узнать, отправляли ли ему повестку, чтобы не оказаться в числе уклонистов. Он пришел, а его взяли и забрали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве сотни повесток, выписанных сотрудникам предприятий в рамках частичной мобилизации, отозвали после проверки.