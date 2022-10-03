Улан-Удэ, , 05:29 — REGNUM В Бурятии на перевале Пыхта ограничили движение автомобилей на летней резине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Снегопад uknowgayle

Перевал расположен на дороге между Улан-Удэ и селом Турунтаево. Ограничения введены в связи с выпадением снега. Водителей в связи с этим призвали быть внимательнее за рулём, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«По возможности откажитесь от поездок, если ваш автомобиль не готов к сложным дорожным условиям», — говорится в сообщении.

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