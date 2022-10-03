Абыйский район, , 05:30 — REGNUM Моторная лодка перевернулась в Абыйском районе Якутии. В момент ЧП на борту находились три человека, одного из них не могут найти, сообщило ЯСИА.

На лодке Цитата из к/ф «Туда, где начинается река Катунь. На лодках к горе Белуха». реж Сергей Долгушин. 2018. Россия

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Два пассажира спаслись, третьего ищут сотрудники региональных управлений МВД и МЧС, а также государственной инспекции по маломерным судам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Усть-Майском районе Якутии после опрокидывания лодки погибла женщина. Пассажиров на борту было четверо, трое из них спаслись.