Луганск, 3 октября 2022, 05:12 — REGNUM Только полное освобождение оккупированных территорий и демилитаризация киевского режима позволят установить мир и безопасность в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, заявил ТАСС посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
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«Запад объявил войну на уничтожение, поэтому чтобы выжить — нужно победить», — сказал он.
Мирошник подчеркнул, что Россия в настоящее время «сосредотачивается для нанесения ответного удара». По его мнению, военные действия сейчас активизируются.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.