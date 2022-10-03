Луганск, , 05:12 — REGNUM Только полное освобождение оккупированных территорий и демилитаризация киевского режима позволят установить мир и безопасность в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, заявил ТАСС посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Запад объявил войну на уничтожение, поэтому чтобы выжить — нужно победить», — сказал он.

Мирошник подчеркнул, что Россия в настоящее время «сосредотачивается для нанесения ответного удара». По его мнению, военные действия сейчас активизируются.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.