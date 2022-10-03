Луганск, 3 октября, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Только полное освобождение оккупированных территорий и демилитаризация киевского режима позволят установить мир и безопасность в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, заявил ТАСС посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Запад объявил войну на уничтожение, поэтому, чтобы выжить, — нужно победить», — сказал он.

Мирошник подчеркнул, что Россия в настоящее время «сосредотачивается для нанесения ответного удара». По его мнению, военные действия сейчас активизируются.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.