Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 05:02 — REGNUM Победу на выборах на пост президента Республики Сербской одержал действующий член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Политик обратился с к своим избирателям 3 октября из штаба партии «Союз независимых социал-демократов».

Милорад Додик Medija centar Beograd

«Мы можем с серьёзностью говорить, что я победил на этих президентских выборах», — заявил Додик.

Политик уточнил, что за него отдали свои голоса 274 977 человека, в то время как за его конкурентку проголосовали 246 425 избирателей. Додик выразил благодарность всем, принявшим участие в голосовании, вне зависимости от того, за кого они отдали свой голос.

Также Додик поздравил с победой в борьбе за пост члена Президиума Боснии и Герцеговины Жельку Цвиянович и указал, что Республика Сербская «сдала важный демократический экзамен».

Кроме того, Додик отметил, что на посту президента Республики Сербской в Боснии и Герциговине будет сотрудничать с Сербией, Венгрией и Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Желька Цвиянович заявила о победе на выборах в Боснии и Герцеговине.

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