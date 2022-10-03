Улан-Удэ, , 04:52 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ в ночь на 3 октября выпал первый снег. На улицы выведена снегоуборочная техника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Первый снег в Улан-Удэ Владимир Бадмаев © ИА REGNUM

По словам директора комбината по благоустройству Владимира Соснина, ежегодно зимний период у них начинается с 15 октября.

«Однако на прошлой неделе мы получили сводку от Гидрометцентра о неблагоприятных погодных условиях и незамедлительно ввели на предприятии режим повышенной готовности», — отметил он.

С вечера 2 октября работники комбината начали подсыпку дорог. За десять часов техника прошлась на 50 наиболее опасных участках дорог, высыпав 110 тонн песка. В 4 часа утра к работе приступили трактора-щётки, которые очищают дороги от снега и грязи.

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